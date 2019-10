Oliotrekking, c'è ancora tempo per iscriversi alla competizione del 1 Novembre

Per gli escursionisti e gli amanti della natura, arriva a Trevi la prima edizione di ‘Oliotrekking’, un grande evento sportivo e gastronomico.

Sostenuta dal Comune di Trevi e inserita nel programma dell'edizione 2019 di "Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille", che si terrà dal 1 al 3 novembre, si svolgerà il 1° novembre, alle ore 8.15 in piazza Garibaldi.

Per i primi 250 partecipanti nel pacco gara ci sarà anche la pettorina catarifrangente.

L’iniziativa, che ha il patrocinio dei Comuni di Trevi e Campello sul Clitunno, è organizzata dalla Pro Trevi, in collaborazione con la Pro Campello, con ORME Camminare Liberi, con FIE VUT e con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini.

‘Oliotrekking’ ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche, patrimonio storico-culturale ed ambientale, e di promuovere i prodotti tipici del luogo.

I percorsi previsti sono due, entrambi ad anello e con partenza da piazza Garibaldi, a Trevi: uno più breve di quattordici chilometri con un dislivello di 500 metri, e l’altro di ventisette chilometri con dislivello di 1000 metri.

Si tratta di una manifestazione non competitiva, aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto i diciotto anni di età. I minorenni possono partecipare sotto la responsabilità dei propri genitori, per gli stessi si consiglia il percorso più breve.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare scarpe da trekking comode, portare una borraccia per il rifornimento idrico lungo il tracciato, indossare indumenti adeguati per il periodo e per le condizioni meteo, giubbetto antivento e antipioggia, cappello e bastoncini da trekking.