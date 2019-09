Oliotrekking, a Trevi il 1 Novembre un'escursione all'insegna del territorio e del buon mangiare

Per tutti gli escursionisti e gli amanti della natura, a Trevi arriva la prima edizione di ‘Oliotrekking’, un grande evento sportivo e gastronomico.

Sarà una tappa del programma 2019 di "Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille", che si terrà dal 1 al 3 novembre.

L’appuntamento è per il 1° novembre, alle ore 8.15 in piazza Garibaldi, e le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare c’è tempo fino al 15 ottobre, gli interessati si possono registrare on-line sul sito www.oliotrekking.it.

Oliotrekking ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche, patrimonio storico-culturale ed ambientale, e di promuovere i prodotti tipici del luogo.

I percorsi previsti sono due, entrambi ad anello e con partenza da piazza Garibaldi, a Trevi: uno più breve di quattordici chilometri con un dislivello di 500 metri, e l’altro di ventisette chilometri con dislivello di 1000 metri.

La quota di adesione è di 15 euro, se non si sono raggiunti i 550 iscritti, entro il termine sopra indicato, chi vorrà aderire potrà farlo versando una somma di 25 euro alla Pro loco di Trevi, in via Mazzini 5. L’iscrizione comprende la copertura assicurativa, un pacco gara, vari ristori e un buffet conclusivo.

L’iniziativa, che ha il patrocinio dei Comuni di Trevi e Campello sul Clitunno, è organizzata dalla Pro Trevi, in collaborazione con la Pro Campello, con ORME Camminare Liberi, con FIE VUT e con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini.