Oktuder Fest, birre artigianali, prodotti locali e tanto divertimento nella città di Jacopone

4, 5 e 6 ottobre tutti a Todi per la terza edizione di Oktuderfest. La manifestazione è nata per promuovere le birre artigianali, i prodotti del territorio e per offrire l'opportunità di trascorrere un piacevole weekend nella città di Jacopone.

Piazza del Popolo sarà il cuore pulsante dell’evento, dove si concentreranno gli stand di tutti i partners della manifestazione, con il format da festival/fiera. Oltre ad essere una ghiotta occasione per appassionati e intenditori di birra, rappresenta un momento di incontro per produttori e addetti ai lavori.

Massima attenzione anche per l'ambiente. L’organizzazione metterà a disposizione gli eleganti bicchieri serigrafati “Oktuderfest” in plastica rigida, riutilizzabili per tutta la durata della manifestazione (e che potranno anche essere conservati come ricordo dell'evento), eliminando così le elevate quantità di rifiuti create dall'utilizzo dei bicchieri in plastica monouso, rendendo così l’evento il più possibile Plastic Free.

Aumenta la presenza internazionale grazie anche alla partecipazione di un gruppo musicale direttamente dall’Olanda, di un birrificio tedesco e di un birrificio americano.

Un evento per gli appassionati del mondo della birra, ma non solo. Infatti l'edizione 2019 cercherà il coinvolgimento di strutture didattiche, istituti alberghieri, associazioni di categoria, come i ristoratori, i pub, le pro-loco con le loro sagre e feste patronali, gli operatori turistici, per questo la terza edizione di Oktuderfest sarà un connubio perfetto tra birre artigianali, food, eventi di ogni genere e location mozzafiato.