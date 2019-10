"O-live, l’olio nuovo dal vivo" protagonista a Bevagna il 25 e 27 Ottobre

A Bevagna riflettori puntati sull’olio extra vergine d’oliva (evo), sabato 26 e domenica 27 ottobre in occasione di ‘O-live, l’olio nuovo dal vivo’, evento organizzato dal Comune di Bevagna in collaborazione con l’associazione La Strada del Sagrantino.

Un programma ricco di attività attende i visitatori tra percorsi degustativi, laboratori, incontri e momenti di approfondimento, anche nei frantoi e nei ristoranti del territorio, con iniziative per adulti e bambini. Non mancheranno iniziative guidate come i cooking show a cura dell’Istituto alberghiero di Assisi, sabato e domenica alle Logge del mercato coperto, ma anche nelle degustazioni guidate da Associazione italiana sommelier dell’olio e Fondazione italiana sommelier Umbria, ‘Impariamo a ri-conoscere l’olio evo’, nella stessa location il sabato dalle 16 alle 17 e la domenica dalle 15 alle 16. Ai partecipanti, verrà data in omaggio una bottiglia di olio evo.

O-live è un cartellone di iniziative per educare il consumatore, sin dalla tenera età, alla scelta consapevole, responsabile e salutare sull’importanza di utilizzare l’olio extra vergine di oliva nella propria dieta quotidiana, con particolare attenzione anche alla tematica del chilometro zero.

L’olio sarà anche il filo conduttore dei gustosi menù dedicati e proposti dai ristoranti aderenti all’evento (La mangeria, La trattoria di Oscar, Le barbatelle, L’angoletto di porta guelfa, N’anticchia, Scottadito osteria tagliavento). Attività culturali con l’apertura straordinaria de Il circuito dei mestieri medievali del Mercato delle gaite, in centro storico, con maestri d’arte ed esperti artigiani, il tour dei luoghi caratteristici di Bevagna Città Museo, a cura di Sistema museo, e le mostre d’arte: ‘O-live art’, a cura dell’artista Giuliana Baldoni, fino al 3 novembre alle Logge, e la mostra di arte contemporanea #Chiaveumbra, al chiostro del Castello di Limigiano, a cura di Frantoi aperti.

Novità di quest’anno è il Brunch tour e musica tra gli ulivi, domenica 27 ottobre alle 12.30 al Chiostro del Castello di Limigiano, che fa parte di un percorso itinerante in luoghi speciali dell’Umbria, a cura di Frantoi aperti e dell’associazione Strada olio dop Umbria, in collaborazione con le Strade del vino e dell’olio dell’Umbria.