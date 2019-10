O-live, l'olio nuovo dal vivo: successo a Bevagna per la manifestazione all'insegna dell'oliva e del suo estratto

Si è chiusa con bilancio positivo l’edizione numero tre di O-live, l’olio nuovo dal vivo’, con centinaia di adesioni per le iniziative proposte sabato 26 e domenica 27 ottobre a Bevagna, tutte andate sold-out. Degustazioni guidate, cooking show, camminate tra gli ulivi e laboratori per bambini, con famiglie e seguito, hanno animato l’evento organizzato dal Comune di Bevagna in collaborazione con l’associazione La Strada del Sagrantino. Inoltre, la manifestazione, nata da una prima idea di Marco Petasecca Donati, è stata realizzata attraverso il Feasr Psr per l’Umbria 2014-2020, misura 16, sottomisura 16.4 tipologia 16.4.2.

“È stata una grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa –, per l’incredibile partecipazione di gente proveniente da tutto il Paese e per il riconoscimento dell’alta qualità del nostro olio. Il nostro territorio, come hanno riconosciuto i numerosi visitatori, ha frantoi che usano metodi tradizionali che contribuiscono all’eccellenza del prodotto. L’organizzazione è stata impeccabile grazie al contributo della Strada del Sagrantino, che ha curato ogni minimo particolare e alla presenza costante degli assessori Giuseppe Proietti e Rita Galardini. La presenza operativa dell’Istituto alberghiero di Assisi, poi, è stata una garanzia di qualità nelle degustazioni e nella preparazione di piatti speciali serviti a regola d’arte”. A contribuire a questo successo sono state la professoressa nonché coordinatrice Patrizia Proietti, e i docenti Giovanna Gagliardi, Noris Ciani, Claudia Apostolico e Carla Cozzari.