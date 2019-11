Nuovo album dei Four Season Swing Soul Quartet, successo al Cucinelli

Quando il Cucinelli non basta per accogliere le schiere di fan, accorsi in massa per applaudire l’uscita del nuovo album dei Four Season Swing Soul Quartet.

In aggiunta, spettacolo nello spettacolo, una clip di grande impatto, girata nel Castello di Rosciano e al Lago, per la direzione di Stefano De Matteis. Stesso titolo del ciddì: “Parole su parole”. E di parole se ne sono spese tante, inseguite l’una dall’altra su un pentagramma colorato di swing.

Un repertorio strepitoso, che rivisita i classici e i contemporanei con un linguaggio musicale originale e di grande impatto.

Alla composizione classica (Roberto Cesaretti, fortunato sposo di Daniela, al basso: David Versiglioni al piano; Silvano Pero alla batteria) si è ormai stabilmente aggregato il trombettista Paolo Bartoni che si muove tra sordine, assoli e sottofondi senza toccare uno spartito, contando su un formidabile percorso di formazione.

Daniela Tenerini è il valore aggiunto del gruppo. Una cantante che improvvisa e interpreta classici francesi o americani, ma anche italiani, con un gusto e una sensibilità eccezionali. Anche l’occhio vuole la sua parte e Daniela lo appaga pienamente, col suo fisico elegante, fasciato in abiti che l’avvolgono come una corolla il pistillo.

L’evento solomeense è stato arricchito dalla presenza di un professionista come Nando Tucci che ha introdotto con cultura e (auto)ironia un evento a forte attrattività. Chiusura coi ballerini della Jalila Artist and Fusion Show Academy: spigliati, bravi e… decisamente belli. Il che non guasta.

Lo show è stato accompagnato da sequenze significative della storia del cinema, imperniate intorno al tema dell’amore, del bacio, dell’affettività. Una singolare e raffinata sintonia col contesto artistico, umano e musicale. Un pomeriggio allietato da amicizia e convivialità.