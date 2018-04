Ultimo appuntamento all'Urban con "Numbers", la serata dedicata all'elettronica

Venerdì 27 aprile ultimo appuntamento della stagione per Numbers, lo spin off del Friday I'm in rock dedicato all'elettronica.​

Numeri: l’impalcatura intorno alla quale abbiamo costruito il nostro mondo. Struttura concettuale tanto efficace e pervasiva da apparirci naturale, quando invece è il frutto di millenni di studi, scambi e incroci di culture e conoscenze, come la musica: Un linguaggio universale che si è sviluppato in una dimensione globale.

Numbers esce dai canoni dell’elettronica “da ballo” e si getta sempre sulla scelta non convenzionale, vetrina per talenti emergenti ma anche grande palco per nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Ricordiamo nello storico artistico degli ultimi 7 anni talenti del calibro di Andrew Weatherall, Norman Jay, Erol Alkan, Ashley Beedle, Auntie Flo, Congorock, Daniel Avery, Avalon Emerson, Justin Robertson, Optimo, Dj Rocca, Joakim, Punks Jump Up, Horse Meat Disco e molti altri. Questo venerdì debutta sul palco con un set live uno dei giovani dj, compositori e produttori più apprezzati di Perugia: Feel Fly. Con la sua musica riesce a creare dei percorsi che incorporano diversi sottogeneri: Neo Disco, House, Balearic con alcune incursioni al Leftfield, Synth-pop, vibrazioni Italo e Afrikan. A breve uscirà il suo primo disco per l'etichetta ´Internasjonal´, guidata da Prins Thomas. Compone anche soundtracks e background music per teatro e cinema, suona le tastiere e i synth nel progetto “Vaisa”,nel trio sperimentale “Palenque Pacal” e nel duo di improvvisazione“Wunder Camera”.