Il 10 agosto tutti con gli occhi al cielo per "Calici di Stelle": appuntamenti nelle cantine e nelle piazze

Dopo il successo delle anteprime nel fine settimana appena trascorso, Calici di Stelle si rinnova in 18 cantine MTV Umbria e nelle Città del Vino di Torgiano, Montefalco e Castelviscardo nella serata di venerdì 10 agosto.

Come sempre, sarà un trionfo di eccellenze enogastronomiche del territorio e di attività per tutti i gusti, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda. Non mancherà sicuramente l’opportunità di osservare i corpi celesti e i fenomeni astronomici, in compagnia degli esperti, che come in passato, saranno presenti in cantina per soddisfare le curiosità dei visitatori sulle tradizionali “stelle cadenti” di San Lorenzo e non solo. Secondo l’Unione Italiana Astrofili, infatti, ben quattro pianeti ci terranno compagnia nelle calde notti di agosto: Venere, il più luminoso; Giove, nella costellazione della Bilancia e Saturno, in quella del Sagittario; Marte, nel Capricorno. E, infine, Spica, la stella più luminosa della costellazione della Vergine e la rossa Antares, il “cuore” dello Scorpione.

A tutti coloro che sceglieranno di trascorrere la notte di San Lorenzo brindando con i Calici di Stelle, l’invito del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria è quello di condividere in rete la loro “notte di luce”, postando sui social le immagini di Calici di Stelle con l’hashtag #CalicidiStelle2018.