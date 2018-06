Bacio a mezzanotte in Piazza: torna la maratona d'amore per la Notte Romantica dei Borghi

Torna la notte Romantica. Vino, musica e passeggiate tra i vigneti a bordo di una carrozza. L’appuntamento, sotto il cielo stellato di Montefalco, è in programma il 23 giugno. L’evento dei Borghi più belli d’Italia si svolge in contemporanea in duecento città italiane, con originali iniziative organizzate nel Comune di Montefalco in collaborazione con le attività commerciali, il Consorzio Tutela Vini Montefalco, la Strada del Sagrantino, Città del Vino e Sistema museo.

Si inizia alle 12 nella Sala consiliare del Comune con la presentazione della rivista “Stay in Umbria”. Si prosegue alle 17 con “Montefalco nel bicchiere” nella sede del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Grazie alla guida di esperti sommelier sarà possibile degustare quattro vini del territorio di quattro diverse aziende: un bianco del territorio (Montefalco Bianco Doc, Trebbiano Spoletino, Grechetto), Montefalco Rosso Doc, Montefalco Sagrantino Docg e Montefalco Sagrantino Docg passito. Prezzo euro 7,00. Evento a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco, per informazioni e prenotazioni: 0742.379590.

In contemporanea alle 17 in Piazza del Comune ci sarà “Rosso come l’amore”: letture romantiche e laboratorio creativo per bambini. Evento conclusivo del progetto “Nati per Leggere Montefalco” a cura delle Biblioteche dell’Unione Terre dell’Olio e del Sagrantino, Sistema Museo. Ingresso libero.

Alle 17.30 al Museo di San Francesco si svolgerà il Concerto della Filarmonica di Marsciano organizzato da Anbima Umbria. In occasione del concerto sarà presentata la mostra “Capolavori del Trecento, Spoleto e l’Appenino” - Trevi, Spoleto Montefalco, Scheggino che rimarrà aperta fino al 4 Novembre. Ingresso libero.

Dalle 18 alle 20 in Piazza del Comune si potranno ascoltare le “Note d’amore” con il Concerto del gruppo musicale Oskuri Figuri per ripercorrere le note delle canzoni d’amore che hanno fatto innamorare il mondo. Ingresso libero. Dalle 18 alle 21 inizia al tramonto la Notte romantica con “Un panorama per due & aperitivo in terrazza”.

La suggestiva Terrazza del Palazzo Comunale diventa location esclusiva per un aperitivo con i vini della denominazione Montefalco Doc e Docg ed un romantico assaggio al cioccolato, per condividere un momento all’insegna dell’amore, della passione e della bellezza e gustandosi il fascino del tramonto dalla ringhiera dell’Umbria. Evento a cura della Strada del Sagrantino. Costo euro 7. Info e prenotazioni: 0742.378490 info@stradadelsagrantino.it.

A partire dalle 18.30, per tutta la notte! c’è “S-Piazzamore”: nella magnifica cornice della Piazza del Comune, si può prendere un gessetto colorato e scrivere a terra un pensiero d’amore per liberare la fantasia e la passione. La piazza dalle atmosfere gioiose degli anni di metà ‘900, diventa così un grandissimo guest book dove ognuno potrà lasciare un pensiero o descrivere un’emozione, scrivendolo direttamente sulla superficie della piazza che diventa così un’enorme lavagna. Scatta una foto, caricala sul canale Instagram #montefalconecuore. L’autore della frase che riceverà più like vincerà un weekend in una delle città più romantiche d’Italia. L’intrattenimento musicale a tema del gruppo OsKuri Figuri farà da sottofondo alla serata con i più bei brani romantici della musica italiana e internazionale.

Nella serata di sabato si potrà cenare a lume di candela nei ristoranti negli angoli e nelle piazze più suggestive del nostro Borgo per gustare il menu romantico studiato dagli chef locali per l’occasione e la ricetta Dolce Pensiero d’Amore, lo speciale dolce proposto dall’associazione Borghi più belli d’Italia. Iniziativa in collaborazione con la Strada del Sagrantino.

Alle 21.30 in Piazza del Comune ci saranno le “Note d’Amore” del gruppo musicale Oskuri Figuri per ripercorrere le note delle canzoni d’amore che hanno fatto innamorare il mondo.

Ingresso libero. Alla mezzanotte arriva il “Minuto mozzafiato”: allo scoccare della mezzanotte bacio in Piazza di tutti gli innamorati, per lanciare un grande messaggio d’amore. La Notte romantica prosegue anche domenica 24 giugno con il concerto “Il violino virtuoso” alle ore 18.30 nella Sala Consiliare. A seguire flash mob di Tango in piazza del Comune.