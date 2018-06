Umbria terra dell'amore: le meravigliose Notti Romantiche nei borghi più belli d'Italia

Si avvicina a grandi passi uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in tutta la Penisola che coincide con il solstizio d’estate. Infatti il 21 e il 23 giugno i Borghi più Belli d’Italia di cui è presidente Fiorello Primi daranno vita alla “Notte Romantica”. L’Umbria che, con i suoi 27 Borghi, detiene il primato per numero di cittadine certificate dal sodalizio, è già in fermento per rendere indimenticabile questa notte, che fa dell’amore il suo filo conduttore.

All’appello a partecipare lanciato dall’associazione I Borghi più Belli d’Italia Umbria, presieduta da Antonio Luna, hanno risposto 16 Borghi umbri: Allerona, Bettona, Bevagna, Castiglione del Lago, Citerna, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montefalco, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, San Gemini, Spello e Trevi.

Gli eventi si concentreranno sabato 23 giugno con momenti di grande suggestione tra musica, poesia, arti figurative, visite guidate tra i “gioielli” dei Borghi che faranno da cornice a prelibate cene romantiche con i piatti della tradizione, innaffiati dagli eccellenti vini che contribuiscono al successo dell’Umbria, terra sempre più amata da turisti italiani e stranieri.