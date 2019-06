I nonni di Fontenuovo al mare, un progetto sociale e di aggregazione della Fondazione Fontenuovo che richiede grande impegno

Con l’estate arrivano le vacanze e anche i nonni di Fontenuovo sono partiti per il mare. Dal 2 al 9 giugno gli anziani della Residenza protetta Fontenuovo, accompagnati da operatori e familiari, trascorrono le loro vacanze a Bellaria Igea Marina. Una settimana all’insegna del divertimento e dell’allegria.

I nonni sono ospitati all’interno della Casa per ferie San Bassiano della Diocesi di Lodi Opera diocesana Sant'Alberto vescovo, una struttura adatta per ospitare anziani, di cui otto in carrozzina. Gli anziani hanno accesso diretto al mare e possono beneficiare di grandi spazi conviviali.

Un’occasione di aggregazione, ma anche per riportare alla memoria di questi nonni ricordi del passato, dando loro la possibilità di rivedere il mare dopo tanto tempo.

Terzo anno consecutivo in cui la Fondazione Fontenuovo organizza questa uscita al mare, un appuntamento importante che accompagna gli anziani per tutto l'anno.

I nonni sono partiti domenica 2 giugno con un pullman con la croce Rossa di Perugia e due mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili della Misericordia di Fossato di Vico e Unitalsi Perugia.

La settimana al mare sarà arricchita da tanti momenti di intrattenimento e attività sociali; la mattina tutti in spiaggia tra bagni e giochi in acqua, nel pomeriggio gli anziani partecipano ad uscite culturali e ludiche. Nel fine settimana riceveranno anche la visita del vescovo ausiliare di Perugia, mons. Marco Salvi.