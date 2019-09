"Noi che negli anni 90", il 14 settembre a Ripa una manifestazione per tornare al passato... ma senza nostalgia

Un tuffo nel passato ma senza nostalgia, ricco di ricordi felici. Dal pomeriggio del 14 settembre a Ripa andrà in scena “90 Reloaded - The Nineties Festival” il più grande evento mai organizzato in Italia, interamente dedicato agli usi e i costumi dei mitici “Anni 90”. E' la Proloco di Ripa ad organizzare "Noi che negli anni 90, Red Zone Club e 90 WONDERLAND", un viaggio all'indietro nel tempo per tornare agli anni ‘90.

Sarà una vera e propria rassegna dello stile di vita di quel decennio: giochi, sorprese, eventi, cena, karaoke, mostre, discoteca e tanto altro.

L'elenco degli ospiti e il programma completo dell'evento, patrocinato dal Comune di Perugia, sarà presentato lunedì 9 settembre alle ore 11.30 nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori alla presenza del sindaco Andrea Romizi.