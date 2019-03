Nocera Umbria, apre un nuovo locale in centro: ecco il "brillo parlante": bar, bistroit, musica dal vivo

L'appuntamento è per Giovedì 14 Marzo nel cuore di Nocera Umbra (Portici San Filippo, 35) con l'inaugurazione del Brillo Parlante, uno spazio originale, creativo e polivalente: cocktail bar, ma anche bistrò, locale per DJ set e musica dal vivo, concept store in cui scoprire le creazioni di artigiani e artisti del territorio. Dalle ore 17 lo staff del Brillo Parlante vi aspetterà con un goloso aperitivo a buffet per tutti e due irresistibili DJ alla consolle: DJ WAMA e DJ OSKEE.



> Giovedì 14 Marzo, dalle ore 17

> Nocera Umbra | Portici San Filippo, 35

> Tel: 366 523 7273