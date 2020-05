Coronavirus, stop al format originario del Palio dei Quartieri di Nocera: "Impossibile organizzarlo"

Anche il Palio dei Quartieri di Nocera Umbra ha deciso di rinviare il format originario. Previste due serate all'insegna dell'arte e della tradizione ancora da definire sulla base delle norme anti-contagio. La decisione è stata presa ieri sera: "Al cospetto della fase emergenziale sanitaria che stiamo vivendo, che non permette di programmare a breve e medio termine manifestazioni all’aperto come il nostro Palio dei Quartieri, con decisione unanime l’Ente Palio, ha deciso di sospendere, per l’edizione 2020, il format originario della manifestazione. Pertanto non verranno previste le organizzazioni e lo svolgimento delle attività inerenti il Premio Speciale ed i giochi della ‘Dama Infedele’. Abbiamo tuttavia condiviso, i Presidenti dei Quartieri in primis, la volontà di dare luogo a due o tre serate, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio ed in spazi ben delimitati, ad iniziative in cui i ‘simboli’ del Palio possano trovare un’adeguata espressione artistica e di appartenenza".

"L’impegno - hanno ribadito dall'Ente - che tutti abbiamo fatto nostro è quello di monitorare attentamente la situazione, valutare all’interno dei Consigli direttivi dei Quartieri eventuali iniziative da mettere in scena, come simbolo di presenza nell’estate nocerina, e di rivederci a metà del prossimo mese di giugno per verificare eventuali nuovi provvedimenti normativi (nazionali e/o regionali) per dar luogo (auspichiamo) alla messa a punto delle iniziative che, in maniera condivisa, anche con il Sindaco, decideremo di attuare".