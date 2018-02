Al via la rinascita dei sentieri della Valnerina per valorizzare tutta la loro bellezza: incontro a Nero Norcia

Tutto pronto per Nero Norcia, l'attesa manifestazione dedicata al re della tavola umbra. Tanti gli eventi in programma, come un importante incontro previsto per domenica 25 febbraio al Centro Polivalente 4.0 di Norcia con inizio alle ore 10. Il tema in programma sarà “L’azione del Gal per il rilancio della Valnerina: la rete sentieristica come volàno per lo sviluppo”.

Il seminario è organizzato dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Valle umbra e Sibillini e dal Comune di Norcia, tratterà dell’importanza della valorizzazione della rete sentieristica e presenterà i risultati del primo rilievo post-sisma dei percorsi nell’area del cratere, finalizzato al censimento dello stato della rete dei sentieri ed alla progettazione del loro recupero.

Dopo gli interventi del sindaco di Norcia Nicola Alemanno e del presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini Gianpiero Fusaro, la presentazione sarà effettuata dal presidente di Int.Geo.Mod. srl Gabriele Lena. Le conclusioni saranno affidate all’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Umbria, Giuseppe Chianella.