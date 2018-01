Tre week end all’insegna del gusto aspettando Nero Norcia

Inizieranno, sabato 3 e domenica 4 febbraio i tre week end di avvicinamento alla 55° edizione di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato di Norcia che prenderà il via venerdì 23 febbraio. Tre week end in cui saranno protagonisti gli antichi sapori e i mestieri della tradizione nursina. “Cammina e Gusta” è il filo conduttore che farà da traino all’iniziativa, realizzata dal Comune di Norcia, in collaborazione con la cooperativa Monte Patino. “Questa è una delle novità annunciate che porterà alla nuova edizione di Nero Norcia – dice l’assessore allo sviluppo economico, Giuliano Boccanera – faremo incontrare i nostri prodotti tipici in un percorso naturalistico unico nel suo genere”.

Una passeggiata con ‘soste gastronomiche’ durante le quali sarà possibile degustare il meglio dei prodotti tipici della cucina tradizionale, come, salumi e formaggi ma anche le lenticchie e la zuppa della nonna e frittata al tartufo, accompagnati dai vini pregiati e dalle birre prodotte in loco. Le passeggiate di circa 4 km, adatte a tutta la famiglia, partiranno tutte da Piazza San Benedetto dove sarà possibile assistere alla dimostrazione degli antichi mestieri. Aspettando Nero Norcia 2018.