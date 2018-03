Nella giornata della donna, una mostra di pittura improntata a gioiosa leggerezza

Nella giornata della donna, una mostra alla Galleria Artemisia esalta arte e socialità. In esposizione le opere di Ivana Mascelloni Liotti, noto personaggio del milieu artistico e culturale della Vetusta. Esordisce la giornalista Rai Danila Bonito: “Si è riformata la coppia: dal 1979, amiche senza incrinature”, dice in riferimento al suo nuovo incontro con Ivana.

Coppia che diventa un tris quando è invitata a parlare l’amica Alba Asfalti, vice presidente dell’Associazione “Via dell’Armonia” che, da oltre un decennio, lega un gruppo di donne “armoniose”, aperte alle istanze della cultura e dell’amicizia. Dice Ivana, con commozione: “Danila e Alba sono state le promotrici di questa mostra, organizzata con Beppe Fioroni per farmi una sorpresa”.

E Beppe sottolinea: “Una festa di armonia, amicizia, fiori e… Fioroni!”. “Manca – spiega Ivana Mascelloni – Vittorio Storaro, tre volte Oscar e al terzo film con Woody Allen. Doveva essere con noi, ma Allen lo ha convocato d’urgenza per motivi di lavoro: si fida solo di lui”. In mostra una splendida galleria di ritratti: tra i quali quello di Alba e di Danila, ma anche quelli di amici artisti come Fioroni e Giuman. E poi tanta natura, declinata nella poetica rappresentazione degli alberi e dell’acqua, di fiume e di mare, in un fluire ininterrotto di forma e di colore.

Esposti anche acquerelli e disegni, a conferma della poliedricità dell’artista che dispone di tecniche e strumenti acquisiti in anni di tirocinio presso le istituzioni formative della Vetusta. Tantissima la gente accorsa a omaggiare l’amica, a rendere merito all’artista e ad apprezzare una mostra improntata a gioia e leggerezza. Nel rispetto del titolo che recita “Il non finito”, per dire che gli orizzonti dell’arte sono così vasti che è impossibile esplorarli tutti… con gli occhi. Se non con l’intelligenza del cuore.