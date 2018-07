A Radio Subasio la musica dal vivo dei Negrita, ospiti di Subasio Music Club

Nonostante l'estate richiami le vacanze, a Radio Subasio continuano ad approdare ospiti prestigiosi, a rappresentare le tante anime della musica nazionale. Martedì 17 luglio sarà la volta dei Negrita. Il gruppo musicale rock, formatosi all'inizio degli Anni Novanta a Capolona, in provincia di Arezzo, sarà protagonista di Subasio Music Club e regalerà al suo pubblico ed agli ascoltatori un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live. Nello studio di Assisi davanti ad un pubblico di 40 fan che parteciperanno al contest web, i Negrita saranno intervistati da Roberto Gentile, in sinergia con Katia Giuliani, chiamata a seguire i commenti social. Già dalle premesse, è certo che sarà una serata stimolante, sull’onda dei loro successi più noti - da "In ogni atomo" a "Ho imparato a sognare", da "Rotolando verso sud" a "Gioia infinita" - e delle suggestioni regalate dall’ultimo album. “Desert Yacht Club”, nasce infatti per ribadire, una volta di più, l’importanza del viaggio come sinonimo di libertà, di crescita e di lungimiranza. E negli ultimi venticinque anni i Negrita di viaggi ne hanno fatti …. per arrivare nel deserto della California. Qui, tra le dune di Joshua Tree è nata l’ultima produzione discografica.

Un omaggio ad un luogo reale, l’oasi fondata dall’artista napoletano Alessandro Giuliano, all’interno della quale la band ha partorito alcune delle idee principali del nuovo progetto. Le 11 tracce sono state predisposte seguendo il concetto di Kitchen Groove. Un “metodo di lavoro senza studio di registrazione”, si legge nella scheda del disco, basato su un set up minimale ed esportabile ovunque, in grado di far fluire l’ispirazione senza filtri, senza classici preparativi o limiti di tempo. Per saperne di più, non resta che partecipare a Subasio Music Club. Quanti vogliono farlo non devono fare altro che compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio. Tra tutti i nominativi che perverranno da sabato 7 a mercoledì 11 luglio, verrà casualmente selezionata la rosa di partecipanti che riceveranno, nella casella di posta indicata, l’esclusivo Pass Invito per accedere alla Sala Rossa di Radio Subasio e farsi abbracciare dall’atmosfera di Subasio Music Club.

