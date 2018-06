Nazionale Sindaci sfida giornalisti e Coldiretti Umbria in un triangolare a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica di ANT

Giunta al suo 40° anno di attività, Fondazione ANT sta celebrando e condividendo questo importante traguardo attraverso molte iniziative ed eventi organizzati nelle principali città italiane. Venerdì 6 luglio sarà la volta di Perugia: allo stadio di San Sisto a partire dalle ore 19.00 si sfideranno in un Triangolare di calcio tre squadre che hanno deciso di essere vicine ad ANT e al territorio umbro: la Nazionale Italiana Sindaci (NIS) squadra nata nel 2002 per iniziativa dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani con lo scopo di organizzare manifestazioni in varie città d’Italia e all’estero, dove siano presenti importanti progetti a carattere sociale; l’USSI Umbria - Unione Stampa Sportiva Italiana – che metterà in campo una squadra "campione d'Italia" nel Campionato Nazionale di calcio dei Giornalisti (per ben 2 anni consecutivi, nel 2015 e nel 2016) e che sta inoltre dando un contributo determinante all’organizzazione e promozione dell’evento; la squadra di Coldiretti Umbria che - coerentemente con il lungo rapporto di amicizia con Coldiretti e Coldiretti Donne Impresa di sostegno ai progetti della Fondazione - è stata formata per l’occasione.

L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa, che si svolgerà in presenza del sindaco Romizi, degli assessori e dei partner, il giorno 28 giugno alle ore 11.00 presso la Sala della Vaccara del Comune di Perugia.

Con una donazione minima di 10 euro per l’ingresso al Torneo del Cuore sarà possibile sostenere l’assistenza di ANT ai malati di tumore del territorio umbro. Per info e prenotazioni: Punto Ascolto e Aggregazione Volontari | via dei Filosofi 74 | ore 10-13 e 17-19; Delegazione ANT in Umbria | via G. da Palestrina 40 | ore 10-13. Altrimenti si potrà effettuare la prenotazione tramite mail info.umbria@ant.it o al 348 3150317.