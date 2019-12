"Natale Stellare" a Perugia, il programma fino al 7 Dicembre

E' entrato nel vivo il ricco programma natalizio del Comune di Perugia dal suggestivo titolo "A riveder le stelle": ci saranno alcune attrattive disponibili per tuttta la durata dell'iniziativa: tra queste la Pista di ghiaccio, che sarà aperta tutti i giorni con orario feriale 10-22 e festivo 10-24. Altra attrattiva la mostra Arcadia e Grand Tour Paesaggi di Alessio de Marchis nella collezione Aldo Poggi, (Complesso monumentale di San Pietro, Galleria Tesori d’Arte, Borgo XX Giugno). Si tratta di una collezione romana formata dall’antiquario e collezionista Aldo Poggi e dedicata ad Alessio De Marchis, uno dei massimi paesaggisti del Settecento italiano. Esposizione a cura di Cristina Galassi, in collaborazione con Università degli Studi di Perugia. Orario di apertura mostra: martedì-domenica, 15.00-19.00 / lunedì chiuso. Biglietteria: cumulativo (Basilica di San Pietro + mostra) € 6 (ridotto € 4). Info tel. 075 33753 - 328 6013446 |

Nella giornata di oggi, 3 Dicembre, dalle ore 21.00 - 23.00 andrà in scena il melodramma "L' Amour est cruel...Quand il est outragé" presso Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre. Musiche di Mozart, Rameau, Bellini, Donizetti, Puccini, Gounod, Verdi, Gershwin. Mei Qi Wang, soprano. Con la partecipazione di Matteo Mencarelli, baritono; Linda Di Carlo, pianoforte. Ingresso libero.

Il 4 Dicembre prevende invece: dalle 15.30 alle 18.00 "Auguri d'Autore 2019" (Galleria Diego Donati, Via Monteripido, 8) Collettiva di artisti con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà. Orario di apertura: 4 - 7- 11- 18 - 27 dicembre 2019 ore 15.30-18.00 | Ingresso libero

Pomeriggi favolosi (Biblionet, via Segoloni 15, Ponte San Giovanni): letture ad alta voce per bambini e laboratori natalizi. Orario: dal lunedì al sabato 9.00-13.00 | dal lunedì al venerdì 14.30-19.00 Info: tel. 0755772938 | email: biblionet@comune.perugia.it. Ingresso gratuito.

Presso il Museo civico di Palazzo della Penna, Salone di Apollo, Via Podiani, 11 con orario 16.30 - 18.30 "Omaggio a Primo Levi". Centenario della nascita di Primo Levi. Musica e parole per un dialogo con la Memoria. Intervengono: Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia; Maria Luciana Buseghin, Presidente dell'Associazione Italia-Israele di Perugia; Francesco Aiello, Caporedattore Micron; Maria Rita Marconi, Dirigente scolastica IIS Cavour Marconi Pascal. Testo di Marco Zaccarelli. Musiche klezmer: Mosé Chiavoni, clarinetto; Francesco Ciarfuglia, pianoforte Letture di: Sandra Fuccelli, Stelio Alvino, Marco Fogu; Alessandro Ricci. Scene e luci Studenti V B 2 - I.I.S. Cavour Marconi Pascal. Ingresso libero

Dalle 17.00 - 20.00, presso la Galleria Tesori d'Arte nel complesso di San Pietro, Borgo XX Giugno, "Arcadia e Antiarcadia. La pittura di paesaggio in Umbria da Perugino a Dottori". Conferenza a cura del prof. Francesco Federico Mancini (Università degli Studi di Perugia) con visita guidata e aperitivo nell'ambito della mostra Arcadia e Grand Tour dedicata al paesaggista napoletano Alessio De Marchis. Programma: 17.00 - conferenza del prof. Francesco Federico Mancini; 18.00 - visita guidata alla mostra Arcadia e Grand Tour con la curatrice Cristina Galassi; 19.00 - aperitivo. Ingresso cumulativo (conferenza + visita guidata + aperitivo) € 10 - È gradita la prenotazione: tel. 075 33753 - 328 6013446 | info@fiapg.it

Dalle 17.00 alle 19.00 Reading di poesie natalizie, presso il Bar Deliziosi Pasticci, Corso Cavour, 27. Iniziativa con the e delizie. A cura di Vittoria Bartolucci e Associazione Borgobello

Il 5 Dicembre dalle18.30 - 20.00 "Ithaka. Il viaggio di un moderno Ulisse" Concerto in occasione del trentennale del Rotary Club Perugia Est insieme alla pianista Cristiana Pegoraro. Nell’occasione saranno raccolti fondi per il progetto di riqualificazione del parco esterno del Centro Speranza di Fratta Todina. Ingresso a offerta libera preeo Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre .

Al Cinema Zenith, Via B. Bonfigli dalle 21.00 alle 23.00 "Vanishing Twin", concerto con visual da Londra in esclusiva per il Centro-Italia. A cura di T-Trane e Associazione Borgobello. Prevendita € 10

Il programma del 6 Dicembre offrirà dalle 15.30 - 18.30 "Un inverno bestiale. Strategie animali per sopravvivere al freddo" (Post, Via del Melo, 34): una mostra sensoriale interattiva. Un viaggio nella stagione più dura per gli animali che attuano le più diverse strategie per affrontare le basse temperature e la carenza di cibo grazie alle loro straordinarie e differenziate capacità di adattamento ai cambiamenti.

Orario di apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 15.30 - 18.30 (fino al 30 aprile 2020); venerdì, sabato, domenica e festivi ore 15.30 - 19.30 (1-17 maggio 2020); per le scuole: dal lunedì al venerdì su prenotazione tel. 075 5736501 | http://www.perugiapost.it/

Dalle 17.00 alle 20.00 Street-Food Natalizio Corso Cavour a cura dell'Associazione Borgobello.

Dalle 18.00 alle 20.00 "In vino veritas", spettacolo di beneficenza. In collaborazione con Coop.sociale “I resilienti” e Associazione di promozione sociale Borgo Sant'Antonio-Porta Pesa. http://www.borgosantantonio.com/il-borgo-dinverno-2019-2020/ presso Borgo Sant'Antonio - Porta Pesa. Oratorio Sant'Antonio Abate, Corso Garibaldi

Ancora dalle 17.00 alle 19.00 apertura de "La via dei Presepi Pre-Apertura" presso Borgo Sant'Antonio - Porta Pesa. Visitabili fino al 6 gennaio: tutti i giorni ore 17.00-19.00. Per le scuole, visite guidate durante l’orario scolastico, tel. 338 3718262. Il percorso partirà dall'info point, dove si potrà richiedere la mappa della via. Si potranno visitare, il Presepe Monumentale “Città di Perugia” (Corso Bersaglieri, 54), con gli scorci e i monumenti più significativi del capoluogo umbro, il tradizionale presepe napoletano (Corso Bersaglieri, 98), il Presepe “arabo” (Piazzetta del Porcellino), il Presepe animato più grande della provincia (Chiesa di Sant’Antonio Abate, Corso Bersaglieri) il Presepe di Porta Pesa (Corso Bersaglieri, 44) e il Presepe naturale (novità 2019) nello Spazio d’arte Bloom.

A cura dell’Associazione di promozione sociale Borgo Sant'Antonio-Porta Pesa | http://www.borgosantantonio.com/il-borgo-dinverno-2019-2020/

ORE 19.00 - 21.00 "Tre Santi" Chiesa di Monteluce, Coro delle Monache, Piazza Cecilia Coppoli.

Conversazione del prof.Franco Ivan Nucciarelli sulle figure di Santa Caterina d'Alessandria, Sant'Eufemia e Sant'Eustachio in occasione della conclusione del restauro del primo lotto degli affreschi (parete ovest del Coro delle Monache). Introduzione: Giovanni Manuali, restauratore e Mirko Santanicchia, storico dell'arte. A cura dell'Associazione Culturale Il Bosco Sacro di Monteluce. Ingresso libero

ORE 21.00 - 23.00 "Felicità for Dummies" (Felicità per negati) Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre.

Spettacolo teatrale di Roberto Mercadini. A cura dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore nell’ambito della rassegna Tournée. Ingresso a pagamento. Prevendita su circuiti TicketItalia

Programma 7 Dicembre

ORE 9.30 - 13.00

Convegno per le celebrazioni 70 anni di Montessori a Perugia.

Educare al Diritto… Educare alla Pace Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre. Ingresso libero

ORE 10.00 - 20.00 Natale alla Rocca Paolina, il mercatino di Natale nella Perugia sotterranea. Orario di apertura: da lunedì a venerdì: 11.00 – 19.30; sabato, domenica e festivi: 10.00 – 20.00; chiuso 25 dicembre e la mattina del 1° gennaio (riapertura alle ore 15.00). Espositori selezionati da tutta Italia con le migliori produzioni artigianali di qualità, dei mestieri d’arte, della creatività, della sperimentazione e del riciclo. Ingresso libero | Per informazioni: tel. 393 3888440 http://www.nataleallarocca.com/

ORE 10.00 - 20.00 Natale alla Rocca - Scatta un selfie insieme a Babbo Natale! Tutti i fine settimana, 10.00-20.00.

Babbo Natale, prima di ripartire con la sua slitta e le sue renne verso il Polo Nord, accoglierà tutti i bambini raccontando le tante avventure che dovrà affrontare per soddisfare i loro desideri. Con l'occasione sarà possibile scattare insieme a loro una foto ricordo. http://www.nataleallarocca.com/

ORE 10.00 - 20.00

Natale alla Rocca - La Locanda della Rocca by Vit - Vizi in tavola Rocca Paolina, Sala del Caminetto.

Orario di apertura: da lunedì a venerdì 11.00 - 19.30; sabato, domenica e festivi: 10.00 - 20.00; chiuso 25 dicembre e 1° gennaio.

Lo staff di VIT vi accoglierà con piatti caldi, panini, torte al testo, degustazioni, caffetteria, cesti natalizi, gustose merende e una speciale selezione di vini. http://www.nataleallarocca.com/

ORE 10.00 - 20.00 AAA cercasi lettori per favole di Natale Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi, Via G. Mazzini, 9

Cercasi nonni, genitori e insegnanti per letture ad alta voce di favole di Natale in italiano e in altre lingue Compila il form online (https://www.distrettomontessoriperugia.org/aaa-cercasi-lettori-per-favole-di-natale/)

ORE 12.00 - 19.00 "Leggerezza" Open Space for Arts, Via dei Priori, 77 Mostra pittorica e mercatino oggetti autoprodotti. A cura del Centro Salute Mentale di Magione e Associazione Priori

ORE 15.00 - 19.00 "Scoutlandia" Piazzetta Santo Stefano, Via dei Priori

Il villaggio degli Scout. Sotto il "Ponte di Leonardo". Tecniche scout, mercatino e animazione; lavoretti di Natale, addobbi natalizi, giocattoli, animazione! A cura degli Scout del Perugia 1 e Associazione Priori.

ORE 15.00 alle 16.00 Aperture al pubblico della Fondazione Marini Clarelli Santi (Fondazione Marini Clarelli Santi, Via dei Priori, 84)

Tour guidati nei giorni: 7 e 8 dicembre, ore 15.00 e ore 16.00. Per informazioni: tel. 075 5721009 | perugia@sistemamuseo.it | http://www.fondazionemariniclarellisanti.org/it/home.php

ORE 15.30 - 17.30 Realizza il regalo in ceramica Laboratorio di Ceramica, Via dei Priori, 70 A cura di Associazione Priori.

Per prenotazioni: tel. 393 5145793

ORE 16.00 - 20.00

UN NATALE STELLARE _ Missioni scientifiche per bambini curiosi a cura del Museo della Scienza POST presso Centro Servizi Camerali "Galeazzo Alessi" (ex Borsa Merci) APERTURA dalle 16 alle 20 nei giorni: 7-8-13-14-15-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31 Dicembre; 2-3-4-5-6 Gennaio.

ORE 10.00 - 20.00

Lungo l'elegante Corso Vannucci vanno in scena i mercatini di Natale! Corso Vannucci

Addobbi natalizi, artigianato ed enogastronomia vi aspettano nelle casette di legno addobbate a festa. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 - Ingresso libero (giorni di chiusura: 25 Dicembre 2019; 1° Gennaio 2020 - riapertura alle 15.00)

ORE 16.00 - 18.00 Open Space for…..Voices Open Space for Arts, Via dei Priori, 77. A cura di Associazione Priori. Prenotazioni: tel. 347 0620368

ORE 16.30 - 18.30 Il funambolo Andrea Loreni Ponte San Giovanni, da Piazza del Mercato al campanile Chiesa di San Bartolomeo.

Il funambolo Andrea Loreni camminerà su un cavo lungo 130 metri inclinato da terra per una altezza di 40 metri.

A cura della Pro Ponte, Antonello Palmerini e associazioni della zona

ORE 16.30 alle 20.00 La settimana delle pigotte e dei suoi amici. Loggia dei Lanari, Piazza Matteotti. Esposizione e adozione delle tradizionali Pigotte UNICEF.

ORE 17.30 - 20.00 Luminarie, Accesione Albero di Natale. Piazza IV Novembre Coro del Distretto Montessori Perugia; direttore, M° Enrico Bindocci. In collaborazione con Umbria Jazz

ORE 17.00 - 20.00

Trent'anni di arte. Nicoletta Tarli Ex Chiesa Santa Maria della Misericordia, Via G. Oberdan, 54 Inaugurazione mostra di Nicoletta Tarli. Presentazione del prof.critico d'arte Giovanni Zavarella.

Orario di apertura: da lunedi a venerdi, 11.00-19.00; sabato e domenica 10.00-20.00.

Per appuntamenti: tel. 328 3927608 - Ingresso libero. http://www.tarli.it/

ORE 18.00 - 19.00 Il Presepio di Piazza Grande Logge di Braccio, Piazza IV Novembre Inaugurazione del presepe. Intervengono: S. E. Cardinale Gualtiero Bassetti, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi. A cura della Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve

ORE 20.00 - 23.00 Cena solidale di Natale Hotel Sacro Cuore, Strada del Brozzo

Iniziativa a sostegno di “Mi ritorni in mente” - Centro di ascolto malati di Alzheimer. A cura dell'Associazione Borgobello. Per prenotazioni: tel. 329 6118813

ORE 21.00 - 23.00 "Fools - Idioti di Neil Simon". Sala Don Dante Salvini, Via Tornetta, 3. Spettacolo teatrale, regia di Mirco Bigini e Silvia Corsini.

Prenotazione obbligatoria: tel. 338 3247573 (o.p.)

ORE 21.30 - 23.30 Sacret Concert. Duke Ellington’s Basilica di San Pietro, Borgo XX Giugno

Marta Raviglia, soprano solista. Coristi a Priori, direttore Carmen Cicconofri. Coro Polifonico Città di Tolentino, direttore Aldo Cicconofri Perugia Big Band, direttore Massimo Morganti

Ingresso € 15 - Prevendita biglietti: tel. 075 34001