"Natale stellare", tutte le iniziative del Comune di Perugia per celebrare il Natale e i 50 anni dallo sbarco sulla luna

Anche il Comune di Perugia si appresta a celebrare i 50 anni dallo storico sbarco sulla luna. Lo fa agganciandosi alle festività natalizie, lanciando le inizative del "Natale stellare", dove i protagonisti saranno i grandi e i più piccoli cittadini.

In particolare, dal prossimo 6 dicembre e fino al 7 gennaio 2020, il centro storico del capoluogo si animerà con location che ricordano i paesi nordici, luci e musiche tipicamente natalizie, senza tralasciare, naturalmente, uno spazio per la cultura. Verrà infatti allestito in piazza Matteotti un museo astronomico con un planetario didattico; verranno poi offerti laboratori sul mondo dell'astronomia per i più piccoli, organizzati dal Post presso il Centro Camerale Alessi di via Mazzini.

Per quanti vorranno conderesi un piacevole momento "al calduccio", in Corso Vannucci verranno allestiti degli igloo riscaldati, dove sarà possibile cenare al chiaro di luna. Non mancherà anche quest'anno la pista di ghiaccio sotto le stelle, allestita in piazza Matteotti.

Infine, per gli appassionati dei mercatini natalizi, presso la Rocca Paolina sarà posisbile deliziarsi con stand e bancarelle tipici.

Concerti, eventi e il programma per il gran finale dell'anno del 31 dicembre, verranno via via annunicati sulla pagina Faccebook ufficiale del Comune di Perugia www.facebook.com/comuneperugia/