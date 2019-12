Natale Stellare, anche il Minimetrò offre tariffe e condizioni speciali con il "multiviaggi Natale"

E' stato pensato a tutto, ma proprio a tutto, per godere in tranquillità del Natale a Perugia: già dal 1 dicembre, infatti, anche raggiungere il centro storico della città, cuore pulsante del Natale Stellare, è più facile.

E' disponibile infatti il titolo di viaggio “multiviaggi Natale” Minimetrò al costo di € 4.00, valido per 4 corse solo su minimetrò ed esclusivamente nei seguenti giorni: 7,8,14,15, da domenica 22 a giovedì 26, 29,30,31 dicembre 2019 e 1,5,6 gennaio 2020.

Per il “multiviaggi Natale” verrà innalzata la gratuità per i minori fino a 12 anni (1 minore per ciascun adulto). Inoltre è possibile acquistare, presso le biglietterie automatiche del minimetrò e le biglietterie aziendali Busitalia, il titolo di viaggio “speciale giornaliero UP” al costo di € 3,50 utilizzabile su tutti i mezzi del trasporto pubblico urbano della città di Perugia (minimetrò/autobus/treni), da un adulto ed un bambino fino a 12 anni ed è valido 24 ore dalla prima convalida nei seguenti giorni: Dicembre 2019 giorni 7,8, e dal 15 al 31 dicembre; Gennaio 2020: dal 1 al 6 gennaio.

Le date di validità dei titoli potranno essere consultate sul sito internet www.minimetrospa.it oltre che su apposite comunicazioni presso le stazioni minimetrò.

In occasione del prossimo Capodanno, il 31 dicembre 2019 l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 02,00 (ultima corsa) del 01 gennaio 2020.

Inoltre, nelle giornate dell’8, 14, 15 21, 22 , 24, 26, 29 dicembre; 5 e 6 gennaio 2020 sarà possibile viaggiare tra i rioni della città con il tradizionale Polar Express, il trenino di Natale che, da piazza Partigiani permette di spostarsi da un evento all’altro comodamente, dalle 10:00 alle 19:00 nei giorni festivi (escluso 25 dicembre) e dalla 15:00 alle 19:00 nei prefestivi. In collaborazione con BusItalia.

Il programma completo del Natale a Perugia 2019 è scaricabile sul sito: http://atmosferedinatale.comune.perugia.it/