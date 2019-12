Natale Splende a Bastia, un'anteprima con il festival e il Gran Galà della Magia e dell'illusionismo

Dal 13 al 15 dicembre 2019 arriva a Bastia Umbra Arkobaleno, il Festival della Magia, con spettacoli di grandi prestigiatori e illusionisti. Saranno tre giorni di Festival per entrare in una dimensione affascinante, misteriosa e coinvolgente, dove la realtà si confonde con l’illusione, tra giochi di prestigio, abilità di giocolieri, poesia delle ombre cinesi e della sand art nonché effetti speciali laser, gag esilaranti e colpi di scena.

Una “anteprima Natalizia” delle manifestazioni del “Natale Splende a Bastia”, la prima edizione di Arkobaleno, il Festival della Magia si aprirà con un Gran Gala dell’Illusionismo e del Prestigio, venerdì 13 dicembre ore 21.00 al Cinema Teatro Esperia con artisti che hanno calcato importanti palcoscenici internazionali, tra cui Nicola Pesaresi, ventriloquo reduce da “Italia’s got talent” e “Tu si que vales”.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre ci saranno i mini show di Street magic con gli Artisti di strada Mago Mpare, Magico Turra, Mr. Sacha dalle ore 15.00 alle 18.00 e la scuola di magia con la Strega Trilli in Tensostruttura in Piazza Mazzini per insegnare ai più piccoli a costruire il loro primo gioco di prestigio con materiale di riciclo (alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00, quattro turni da 45 minuti). Un fine settimana per scoprire la magia del Natale a Bastia Umbra.