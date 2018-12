Natale da favola a Perugia, corsa ai regali: il mercatino alla Rocca Paolina aperto fino al 24 dicembre

C’è ancora tempo per visitare Natale alla Rocca, suggestivo mercatino natalizio nella Rocca Paolina, allestito tra sale e corridoi della fortezza medievale di Perugia. Per tutto il weekend e lunedì 24 dicembre si potrà ancora approfittare, nella corsa agli ultimi regali, della proposta di espositori selezionati, provenienti da tutta Italia con le loro produzioni artigianali di qualità, dei mestieri d’arte, della creatività, della sperimentazione e del riciclo.



Prosegue, invece, fino al 6 gennaio il mercatino natalizio allestito tra corso Vannucci e piazza della Repubblica nelle caratteristiche casette in legno che ricordano quelli delle città nordiche. A riscaldare l’atmosfera sull’acropoli ci pensano le luminarie e gli addobbi con i caratteristici alberelli che i commercianti hanno posizionato davanti all’ingresso dei negozi e l’albero di Natale in piazza IV Novembre. Questi allestimenti, così come i mercatini, sono a cura del Consorzio Perugia in centro che ha aderito al cartellone comunale ‘Natale da favola’ in scena fino al 6 gennaio. Tra le tante attività, proseguono animazioni spettacoli e laboratori per famiglie e bambini tutti i giorni alla La casa delle fiabe nella centralissima via Mazzini. Il programma completo delle iniziative su atmosferediantale.comune.perugia.it.