Natale ad Assisi: accensione e benedizione dell'albero e del presepe

Si terrà domenica 8 dicembre la tradizionale accensione e benedizione dell'albero di Natale e del Presepe nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi. L'evento è dedicato alla cura e alla salvaguardia del creato. Il Presepe e l'albero arrivano da Borca di Cadore, zona colpita nell’ottobre 2018 dalla tempesta Vaia che distrusse migliaia di ettari di foresta.

Il Presepe, donato dall’Associazione “Io Amo Castellavazzo”, è composto da pastori in legno di abete rosso a grandezza naturale. L'albero di 14 metri offerto dalla “Regola” di Borca di Cadore, verrà addobbato con circa 45 mila luci a led. Verranno inoltre donati da artisti, associazioni e artigiani veneti oggetti natalizi in legno che la comunità francescana metterà all'asta per i poveri dell’Umbria. La giornata si concluderà nella Basilica Superiore di San Francesco con un concerto gratuito di Giovanni Allevi.