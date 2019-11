Un Natale da favola: a Corciano conto alla rovescia per il momento più magico dell'anno, gli eventi

Come negli ultimi 30 anni, Corciano promette un Natale da favola. Miriade di iniziative di alto profilo, fra tradizioni alimentari, arte, musica, affabulazione, religiosità. Non solo presepe a grandezza naturale, per le vie del Borgo, ma un tema unificante intercettato nella tutela e salvaguardia dell’ambiente, a difesa del clima e della salute della Terra. Anche, per tutti, la Magia nel bosco incantato, opera floro-vivaistica all’aperto a cura dell’artista Antonella Parlani, in collaborazione col Garden Club. Gli alberi non finiranno in discarica, ma saranno piantumati nel territorio comunale.

Per piccoli e grandi, tanta musica, cinema, teatro, profàcole, mettendo in sinergia l’Ufficio cultura del Comune, la Parrocchia, la Pro Loco, la Società Filarmonica, la Sportiva. Ne parla con entusiasmo il sindaco Cristian Betti, coadiuvato da due solerti collaboratrici. S’inaugura sabato 7 dicembre con una due giorni, specialmente dedicata ai bambini. Si promette la presenza di Babbo Natale, con tanto di renne vere ed eventi a iosa. Sempre a titolo rigorosamente gratuito.

Un Natale declinato anche nella dimensione alimentare con la mostra “Tanto di cappelletto”, a cura di Cinzia Verni. Inaugurata il 7 e che, il 14, vedrà il clou con lo chef Giorgione a pronunciarsi sulla competizione di cappelletti. E poi l’attraversamento storico-gastronomico tra sapori e saperi. Una kermesse che mette in campo l’antropologia (Marilena Badolato), l’animazione culinaria (Silvia Buitoni), la poesia in lingua perugina (l’Inviato Cittadino), il giornalismo di vaglia (Paola Costantini), la letteratura culinaria (Ida Trotta) e la gara con degustazione.

Sarà una somma di eventi dal sapore glocal. “Da molte regioni – spiega il sindaco – sono giunte richieste di partecipazione e alloggio. Sono ben 70, fin da ora, le prenotazioni dei camperisti”. Dunque un evento che comporta positive ricadute di carattere economico.