Rocca di Braccio, estate da ridere con "Montone Comedy Night". Appuntamento con Nando Timoteo, comico di Colorado

Si alza il sipario su “Montone Comedy Night”, l’evento in compagnia dei comici e cabarettisti di Colorado. L’iniziativa rientra nel cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale e per tre giovedì, il 12, 19 e 26 luglio, alla Rocca di Braccio, vari artisti del grande schermo si esibiranno per uno show tutto da ridere.

Si comincia il 12 luglio, alle ore 21.30, con lo spettacolo di Nando Timoteo, direttamente da Colorado, per una serata all'insegna dell'allegria.

Il costo del biglietto è di 10 euro e include anche un aperitivo con i prodotti di Montone Agroalimentare.