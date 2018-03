Un workshop imperdibile per gli appassionati di teatro con Naira Gonzalez: tutte le informazioni per poter partecipare

Allo SpazioMalaUmbra di Gubbio (Pg) due giornate intense con il workshop “Le corone di William Shakespeare – L’ombra e la luce della voce, 10 tecniche per l’attore” tenuto da Naira Gonzales, che si terrà il 7 e l’8 aprile nello spazio gestito dall’associazione teatrale MalaUmbra Teatro di Gubbio (Pg). Naira Gonzalez, ventotto anni di lavoro pedagogico alle spalle, in tutta Italia ha tenuto più di mille stage e laboratori residenziali con adulti adolescenti e bambini. Gestito gruppi sulla voce, il corpo, la costruzione del burattino, la ricerca del personaggio, la creazione dei costumi di scena, il canto, i cori. Ai suoi laboratori hanno partecipato e partecipano: Counselor, coach, psicologhi, psichiatri esperti, musicisti e cantanti professionisti, sociologhe, pittori, poetesse, studenti di filosofia, attori professionisti e amatoriali, studenti del DAMS e altre università Italiane, casalinghe, sportivi, doppiatrici, costumiste.

“Le corone di William Shakespeare” è un workshop di "tecnica pura" dove si lavora sulla poesia della voce, la sua forza e l'anima. L' obiettivo di questo viaggio è quello di imparare a "dare forza alla nostra voce senza strillare, renderla corposa capace di riempire tutto lo spazio, di pronunciare un testo utilizzando variegati colori, come un paesaggio fatto di fiumi, cascate, sole, neve In un solo monologo; l'universo" (Naira Gonzalez).

INFO: Ai partecipanti si chiede di portare un monologo di uno di questi personaggi: Tito Andronico, Re Lear, Giulio Cesare, Macbeth, Enrico V, Ricardo III, Amleto. A memoria o una fotocopia. Si consiglia di portare vestiti comodi- quaderno e penna. Il workshop si terrà nello SPAZIO MALAUMBRA TEATRO, Via Leonardo da Vinci Traversa Fontevole, Gubbio (Pg) (dietro il re del mare e la pasticceria le delizie).

Il workshop si terrà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 La quota di partecipazione è di: 90 €. L’iscrizione avviene tramite una caparra di 50 € da versare entro il 23 Marzo 2018. Pagamento della quota di partecipazione: presso la segreteria: lun/ven h 10-13 e 14-19

oppure tramite bonifico all’IBAN IT20O0306967684510735138883 – intestato ad Associazione MalaUmbra Teatro, indicando in causale “Workshop Naira Gonzalez” ed inviando notifica di avvenuto pagamento all’indirizzo malaumbrateatro@yahoo.it.