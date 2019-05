Musica per i Borghi 2019, omaggio a Mia Martini e Fabrizio De Andrè. Presentazione il 31 Maggio a Marsciano

Torna anche quest'anno l'atteso festival Musica per i Borghi. L’edizione 2018 si è chiusa con un omaggio a Pino Daniele, quella di quest’anno, la XVII, celebra altri due grandi nomi della musica italiana come Mia Martini e Fabrizio De André e porta nelle piazze di Marsciano e dei suoi borghi artisti del calibro di Giuliano Palma e degli Stadio. Il festival di musica etno-popolare è in programma dal 18 al 28 luglio.

I dettagli del cartellone saranno presentati venerdì 31 maggio a partire dalle 20 durante una serata al ristorante Le Cerquelle di Marsciano, da Valter Pescatori, direttore del festival, e Andrea Pompadura, presidente dell’Associazione Musica per i borghi.