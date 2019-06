Musica per i Borghi 2019, ecco il programma completo

Ufficializzato il programma 2019 di Musica per i Borghi, cartellone di musica etnopopolare organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e in programma tra Marsciano e i suoi borghi da venerdì 19 a domenica 28 luglio.

Due grandi ritorni segnano la XVII edizione della manifestazione, quelli di Giuliano Palma, ospite nel 2008, e degli Stadio protagonisti invece nel 2014. Accanto ai loro live, due serate tributo a Mia Martini e Fabrizio De André, artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e sono rimasti nel cuore della gente. Sono questi i principali nomi del cartellone di musica etnopopolare, presentato lo scorso 31 maggio al ristorante Le Cerquelle di Marsciano da Valter Pescatori, direttore del festival, e Andrea Pompadura, presidente dell’Associazione Musica per i borghi.

IL PROGRAMMA

Giuliano Palma aprirà il festival, venerdì 19 luglio, a Papiano con una tappa del suo Summer tour.

Sabato 20 luglio a Spina l’esibizione di Andhira, in omaggio e Fabrizio De André.

Ancora un tributo, giovedì 25 luglio, a Marsciano, dal titolo ‘Pianeta Mia’ che vedrà sul palco Aida Cooper e Le Custodie cautelari per rendere omaggio a Mia Martini in una serata contro la violenza sulle donne, celebrando il suo mondo musicale con alcune escursioni nel repertorio della sorella Loredana.

Il gran finale, sabato, 27 luglio sul palco di Marsciano in piazza Karl Marx, è affidato agli Stadio, in scena per una tappa del loro tour ‘StadioMobile 4.0’, che arriva a un anno dai 40 anni di carriera della band. Uno spettacolo che proporrà i grandi successi di sempre ma anche il nuovo singolo, uscito venerdì 31 maggio, ‘Tu sei l’amore di cui ho bisogno’.

A precedere questa serata, venerdì 26 luglio, verrà riproposto ‘Stasera suono io’, sempre sul palco di Marsciano, progetto “che si offre come vetrina per gruppi locali – ha sottolineato Pescatori – e band emergenti umbre”.

Tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito, hanno inizio alle 21.30.

Ad affiancare Musica per i borghi dal 25 al 28 luglio ci sarà come ormai da quattro anni lo Street food, con cibi di strada di operatori selezionati, dj set e band locali che si esibiranno dopo i concerti del festival.