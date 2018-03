Gli appuntamenti con la musica d'autore al Bad King: Musica Nuda e InventaRio

Musica Nuda e InventaRio sono due realtà tra le più interessanti della scena musicale odierna in Italia. Ed insieme, per un concerto inedito e suggestivo, si esibiranno giovedì 22 marzo al Bad King di Perugia (ore 22). I rispettivi percorsi artistici delle due formazioni sono strettamente legati. Il duo Musica Nuda, formato dalla cantante Petra Magoni e dal contrabbassista Ferruccio Spinetti, ha recentemente compiuto dieci anni di attività pieni di successi in Italia e nel mondo. Proprio Spinetti è il fulcro dei due progetti, ed insieme al pianista Giovanni Ceccarelli è infatti il fondatore anche del gruppo InventaRio, che si è presentato al pubblico nel 2010 con un album dal titolo omonimo, assai apprezzato dal pubblico e dalla critica. A questo lavoro discografico, realizzato da Spinetti, Ceccarelli, dal cantante e poli-strumentista brasiliano Dadi e dal batterista e percussionista Francesco Petreni, ha partecipato, come cantante ospite, anche Petra Magoni che interpreta, in duo vocale con Dadi, il capolavoro di Veloso ‘Il Samba (Desde Que O Samba É Samba)’ in una versione originale con versi italiani scritti da Max De Tomassi.

Il Brasile con il suo ricchissimo universo musicale è continua fonte d'ispirazione sia per Musica Nuda che per InventaRio. Petra e Ferruccio hanno interpretato su disco e dal vivo molti classici brasiliani, come ‘Io So Che Ti Amerò (Eu Sei Que Vou Te Amar)’ e ‘Leaozinho’. InventaRio omaggia il Brasile già nel suo nome a duplice senso, ed inoltre ha collaborato con grandi artisti brasiliani come Ivan Lins, Chico Buarque, Maria Gadú, Marisa Monte, Vanessa da Mata e Vinicius Cantuária. Proprio con Ivan Lins nasce il secondo e più recente disco d'InventaRio. Già ospite nel primo album come compositore e cantante di ‘Ti Amo (Te Amo)’, Lins realizza insieme al gruppo un intero lavoro discografico. ‘InventaRio incontra Ivan Lins’ è un omaggio alla musica del grande compositore carioca, con arrangiamenti originali e nuove versioni in italiano, napoletano e inglese. Il disco, con la produzione artistica d'InventaRio, esce in Italia ed in Brasile per due prestigiose label, rispettivamente la Blue Note e la Biscoito Fino. Petra Magoni, grande estimatrice di Ivan Lins, interviene nuovamente in veste di cantante ospite interpretando ‘Cartomante’. La canzone, portata al grande successo da Elis Regina, è qui presentata in una nuova versione in italiano scritta da De Tomassi.

Dopo l’uscita di questi due dischi, nasce la voglia di suonare insieme. In questo concerto, che riunisce Musica Nuda e InventaRio, ascolteremo il duo, poi Ceccarelli, Spinetti e Petreni, e infine i quattro musicisti insieme, interpretare un programma interamente dedicato al Brasile: la musica di Ivan Lins, alcuni capolavori di Veloso, Jobim e Tenco, composizioni originali di Ceccarelli e Spinetti. Proseguono così i live del mercoledì sera al Bad King, palco per concerti attivissimo a Perugia, con eventi sempre in esclusiva grazie alla direzione artistica di Antonio Ballarano. Dopo quelli già archiviati di Ellade Bandini e Dennis Chambers, Giacomo Toni, la Perugia jazz Reunion capitanata dal sax baritonista Rossano Emili, la musica latina dei Sin Fronteras, Tricarico e molti altri, ora quindi c’è attesa per questo suggestivo mix musicale con un incontrano di quattro grandi artisti.

Tra i prossimi live, venerdì 16 marzo ci sarà anche la minireunion dei Jestofunk con il celebre dj/compositore Mozart e il tastierista Ricky Burattini.