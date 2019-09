Musica ebraica alla 74°Sagra Musicale Umbra

Nell’ambito della 74^ edizione della Sagra Musicale Umbra, mercoledì 18 settembre 2019 presso l’Università per Stranieri di Perugia è in programma l’evento: “Viaggio attraverso la musica ebraica”. L'evento prevede alle ore 16:30 in Sala Goldoni di Palazzo Gallenga (ingresso libero) la conferenza di Anna Foa. Alle ore 18:00 nell’Aula Magna (ingresso € 4,00) concerto del Coro Ha-Kol, Coro Ebraico di Roma.