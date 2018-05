Musica e solidarietà: il quartetto Viotti si esibisce all'Ospedale di Perugia

Anche la musica può dare sollievo, talvolta, ed è per questo che l’associazione Donatori di musica, la rete di musicisti, medici e volontari nata nel 2009, continua a portarla all’interno dei reparti ospedalieri. Il prossimo appuntamento è venerdì 11 maggio alle 16, nella cappella dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il concerto di solidarietà è promosso dalla Struttura complessa di Radioterapia oncologica, diretta dalla professoressa Cynthia Aristei, in collaborazione con gli Amici della Radioterapia oncologica (Aronc) onlus di Perugia e la Fondazione Perugia musica classica onlus. Ad esibirsi sarà il Quartetto Viotti composto da Stefano Parrino al flauto, Francesco Parrino al violino, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello. Nato dal felice incontro tra due consolidate realtà artistiche come l’Umbria Ensemble e il duo Parrino, il Quartetto Viotti ha già effettuato una tournée in Ecuador e diversi concerti in importanti festival italiani. Il 2018 lo vedrà impegnato in giro per il mondo tra concerti in Sudamerica, Spagna, Germania e Svizzera.

“Nata nel 2009 dall’idea di un primario e di un paziente musicista – spiegano gli ideatori – Donatori di musica si avvale dell’appassionata partecipazione del tutto gratuita di musicisti di grande valore. Ogni concerto è dedicato a chi nel reparto vive, pazienti, medici, infermieri, parenti e volontari, e rappresenta l’occasione per vivere tutti insieme quelle emozioni uniche che solo la grande musica dal vivo sa dare”. Il concerto è a ingresso libero.