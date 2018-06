Musica dal mondo, ai Notari, sotto il segno dell’internazionalità. Si esibiscono le sorelle italo-canadesi Elivia e Anita Cazzola con l’amica Annie Sumi. Vengono dall’Ontario e fanno un giro per l’Europa, risalendo dal mediterraneo al Baltico. Si presentano come “Sisterhood of Sound” e la “sorellanza” del nome si riverbera in un impasto vocale di grade armonia.

Il tappeto sonoro strumentale è costituito da chitarre, fisarmonica e ukulele, strumento inconsueto che conosciamo per hawaiano. Gran parte dei pezzi che eseguono è scritta dalla stessa Annie Sumi. I temi toccati sono quelli dell’amicizia e del rispetto per la natura. Pubblico interessato. Ingresso libero, come nella consuetudine di tutti gli eventi organizzati dall’Agimus di Salvatore Silivestro, infaticabile direttore artistico della storica Kermesse che si dipana da anni fra i travertini della Vetusta.