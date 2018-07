Music Fest Perugia: prosegue il festival di musica classica. Tra gli ospiti anche il grande pianista Boris Slutsky

Il Music fest Perugia si è ormai fatto conoscere in città, con i suoi tanti anni di attività, non solo per la ricca stagione concertistica ma anche per la didattica che consente ai giovani musicisti di studiare ed esibirsi con maestri di livello. In questa tredicesima edizione, in scena fino al 19 agosto, alcuni dei 200 studenti hanno avuto modo di lavorare con il pianista di fama internazionale Boris Slutsky. Nato e cresciuto in Russia fino ai 15 anni dove ha iniziato a studiare pianoforte, figlio di musicisti, si è poi trasferito in America. Oggi è docente al conservatorio di Peabody, parte della prestigiosa Johns Hopkins University, e dal prossimo anno insegnerà anche a Eastman Rochester. È “un professore molto ricercato – ha spiegato Peter Hermes, direttore esecutivo del Music fest Perugia –, viaggia in tutto il mondo e insegna in festival molto importanti”. Il primo contatto con il festival perugino è avvenuto quando Slutsky ha fatto parte, insieme a Ilana Vered, direttore artistico del Music fest Perugia, della stessa giuria durante una manifestazione in Texas. La pianista lo ha infatti ‘obbligato’ a venire a Perugia a conoscere il festival e dopo esserci stato cinque anni fa per pochi giorni ha partecipato come insegnante alla prima sessione di questa edizione 2018, promettendo di tornarci. L’impressione che porta con sé della città e del Music fest Perugia è sicuramente positiva. Ha infatti parlato di una ‘faculty’ di alto livello con professori che ha definito “eccezionali” e con allievi soprattutto cinesi e asiatici “che hanno un grande amore per la musica classica”. Per lui infatti la vera rivoluzione culturale in Cina sta avvenendo adesso, un Paese in cui più di un miliardo di persone ascolta la musica classica.

Il Music fest, dopo una giornata di pausa lunedì 30 luglio, riprende martedì 31 con un concerto per pianoforte e clarinetti con orchestra alle 21 alla sala dei Notari. Sempre la stessa sala di palazzo dei Priori ospiterà concerti, per questa sessione fino al quattro agosto. In particolare, mercoledì primo agosto alle 18 si esibiranno Michal Tal e Wayne Weg al pianoforte, mentre alle 21 ci sarà un concerto per pianoforte con orchestra. Giovedì 2, alle 18, ci sarà l’esecuzione al pianoforte di Max Levinson e alle 21 un Piano concerto e aria con orchestra.