Continuano le esperienze sensoriali, i laboratori e concerti nei musei

Terza settimana per “Made in Christmas”, il calendario ricco di eventi originali per le festività natalizie ideato dal circuito Terre & Musei dell’Umbria. Dopo i successi dei primi appuntamenti, i musei si vestono ancora a festa con visite a tema e concerti gratuiti. Le prossime città ad ospitare la rassegna sono Marsciano, Umbertide e Montefalco. Sabato 23 dicembre il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano propone alle ore 16 un laboratorio creativo per bambini dal titolo “Presepe 3D”. Un presepe davvero speciale che prenderà vita all’interno di una scatola magica. Martedì 26 dicembre doppio appuntamento a Montefalco e Umbertide. Dalle ore 16 la città di Montefalco, in occasione del presepe vivente, si pone come luogo speciale per far vedere tutta la sua bellezza con “Il re della pace è nato! Venite adoriamo!”. Alle 17, invece, il Museo Civico di Santa Croce di Umbertide si riempierà di note armoniose con il Concerto di Natale, a cura di Chorus Fractae Ebe Igi di Umbertide. Direttore Paolo Fioruccie, organista Lorenzo Tosi.



La rassegna “Made in Christmas” continua fino al 6 gennaio 2018, con un appuntamento in ciascun museo per scoprire i capolavori delle collezioni d’arte in modo originale. Per informazioni: Call Center Sistema Museo 199 151 123 (lunedì-venerdì 9-17, sabato 9-13); callcenter@sistemamuseo.it – www.umbriaterremusei.it