Seconda edizione di “Mugnano in street art”, evento che incrocia arte, moda, mondanità. Proposta, in piazza Società Operaia, una collana a nove perle, costituite da altrettanti abiti interpretati da importanti artisti. Il tema è stato quello del mezzo secolo dallo sbarco dell’uomo sulla Luna.

Ciascun pittore ci ha messo del suo in termini di decorazioni, cromatismi, creatività: applicazioni ceramiche, riporti materici, disegni e citazioni intorno allo storico evento. “Atterraggio”, “allunaggio”? Alla Crusca l’ardua sentenza. Ma, come si disse, il primo passo dell’uomo sul suolo lunare fu “un grande passo per l’umanità”. E un grande passo verso un’evoluzione a forme di qualificato spettacolo è stato notato da un pubblico numeroso e interessato nella piazza mugnanese.

La sfilata è stata alternata da esibizioni di ballo che hanno conferito valore aggiunto alla serata di sofisticato fashion.

In giuria i fratelli Emidio e Antonello Marmora, titolari di un prestigioso Fashion Shop, il pittore Stefano Chiacchella, la presidente Chiara Brilli, l’event manager e indossatrice Lara Cartocci con l’educatrice Nicoletta Utzeri, affiancati dall’Inviato Cittadino.

Momenti di musica, di balletto ginnico, proposte di abiti e scarpe, intrattenimento di lusso. Non facile la scelta degli abiti più belli. Ma, nella soddisfazione generale per la qualità dell’evento, hanno vinto tutti. Per la cronaca, l’artista vincitrice è risultata Carla Tejo con la gonna “Universo da salvare”. Per Miss Originalità, la fascia è stata assegnata a Lojana Pintora. Gli altri artisti che hanno partecipato sono: Mako designer, Alessia Biscarini, Carla Medici, Sara Pittavini, Monia Romanelli, Mario Sciarra.

La serata è stata organizzata da Puzzle Wedding. Hanno collaborato all’evento con prodotti e prestazioni: abbigliamento Barbanera (Mugnano), parrucchieria Ricciolo Birichino di Mugnano, abbigliamento Giuli (Castel del Piano).

Ha presentato alla grande, con simpatia e professionalità, Marco Cruciani. Collaborazione della Casa degli Artisti e di La Maggy Style. Un mix variegato ed eterogeneo che ha conferito particolare appeal alla serata di moda, divertimento e cultura sotto le stelle.