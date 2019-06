Mugnano si apre alla lirica, con tre tenori che attirano e divertono il pubblico. Piazza della Pompa, in prossimità del nuovo stupendo bassorilievo “Le Tabacchine” di fresca inaugurazione. Per la prima volta, “In… contriamoci a Mugnano” gioca la carta della lirica. Non a livello altissimo, ma amatoriale: per tastare il polso del suo pubblico.

E il referto è di certo confortante, se è vero che la piazzetta era stipata di gente. Introdotti dalla brava Fabiana Taddei, sul palco si sono presentati tre amanti del bel canto: Argentino Pagliacci, Roberto Servettini e Luca Calzoni. Li accompagnava alla tastiera la nota pianista Sabrina Belei, espertissima nell’affiancare le preziose ugole canore.

Musiche di Tosti, Toselli, Leoncavallo, Cesarini, Bixio, Gastaldon, Cardillo, Donizetti, Puccini, Verdi e Giordano. Pubblico entusiasta, tanto da cantare in coro il pezzo finale. Si replica stasera.