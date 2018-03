Corciano, motoincontro della torta di Pasqua

Prima edizione del "moto-incontro della torta di Pasqua ", evento organizzato dallo storico moto-club Perugia Marco Papa . Appuntamento presso il circolo a.r.c.s di Mantignana di Corciano ore 9.30 per l'iscrizione gratuita , partenza per il giro turistico direzione lago Trasimeno per degustare un panoramico aperitivo offerto dal moto-club. ritorno presso le strutture a.r.c.s. per consumare il pranzo convenzionato con l'organizzazione della "rassegna della torta di Pasqua" che ci riserverà la famosa degustazione in via Prioritaria.