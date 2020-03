Taddeo di Bartolo, inaugurazione della mostra rimandata ma presentazione via web

Sebbene sia stata rinviata l'inaugrazione ufficiale della mostra Taddeo di Bartolo alla Galleria Nazionale dell'Umbria prevista per il 6 Marzo alle ore 18, nella stessa giornata il direttore del Museo, Marco Pierini, e la curatrice, Gail E. Solberg, accompagnati dai sindaci di Perugia e Siena, Andrea Romizi e Luigi De Mossi, racconteranno in anteprima la mostra Taddeo di Bartolo in diretta streaming. Il collegamento sarà disponibile dalle ore 18.00 sui seguenti canali:



Facebook Galleria Nazionale dell’Umbria (@GalleriaUmbriaPerugia)



Instagram Galleria Nazionale dell’Umbria



Il video integrale sarà poi disponibile sul canale YouTube della Galleria nazionale dell’Umbria.





La mostra sarà visitabile dal 7 marzo al 7 giugno 2020, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria

Orari: da martedì a domenica, 8.30-19.30

Biglietti: intero € 8,00; ridotto € 2,00 per 18-25 anni; agevolazioni € 4,00; gratuito (per le singole categorie consultare il sito www.gallerianazionaledellumbria.it/visita); Card annuale € 20

Biglietteria/Bookshop: Tel. 075.5721009; gnu@sistemamuseo.it