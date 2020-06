Alla Rocca di Umbertide dal 3 luglio la mostra personale dell'astrattista Marco Casentini, “Drive In”

Tornano le mostre alla Rocca – Centro per l’Arte Contemporanea di Umbertide dopo il lungo lockdown: sarà infatti visibile dal 3 luglio fino 1º settembre “Drive In”, mostra personale di Marco Casentini, uno degli artisti astratti italiani più rappresentativi della sua generazione.

La mostra alla Rocca di Umbertide è una appa del percorso espositivo che Casentini porta avanti dal 2017 e che ha coinvolto musei ed istituzioni italiane ed estere come la Bocconi Art Gallery di Milano, il Museum of Art and History (Moah) della città californiana di Lancaster, la Reggia di Caserta e il Cultural Centre Science and Technology Museum di Kuwait City.

La Rocca medioevale di Umbertide con i suoi spazi dialogherà con i paesaggi geometrici delle tele dando vita ad un’opera coinvolgente,

“Drive In” porta il ricordo del viaggio, dove lo spazio espositivo diventa il luogo per lo spettatore in cui percepire le emozioni che ha condiviso.

La mostra, patrocinata dal Comune di Umbertide con il contributo della Regione Umbria, è organizzata da FerrarinArte e Kromya Art Gallery. Nel giorno dell'apertura dell'esposizione, alla presenza dell'assessore alla Cultura, Sara Pierucci verrà presentato il catalogo con testi di Andi Campagnone, Federico Sardella, Luca Palermo, Fatemeh Asiri, con un’introduzione di Giorgio Ferrarin.

La mostra “Drive In” potrà essere vistata dal martedì alla domenica (compresi i festivi) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16,30 alle 18.30. Chiusa il lunedì.