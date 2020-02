Al via a Perugia la mostra "Donna vede Donna", un percorso di immagini e parole sull'universo femminile

Sta per essere inaugurata a Perugia l'attesa mostra fotografica "Donna vede Donna". Si tratta di un progetto ideato da Marco Pareti insieme a Marina Sereda e dal 29 Febbraio all'8 Marzo a Palazzo della Penna che vede scatti e versi concentrarsi sul mondo femminile visto dalle donne stesse. Non solo immagini, ma anche versi, per offrire una prospettiva speciale sull'universo delle donne. L'idea ispriatrice è quella di mettere in risalto la donna nella sua tenerezza, nella sua femminilità, per riaffermare il ruolo delle donne nella società, lontano da ogni stereotipo e contro ogni forma di volgarità e violenza di genere.

Sono fotografe amatoriali e professioniste, italiane, russe e albanesi le autrici degli scatti: Sara Belia, Roberta Costanzi, Elena Kovtunova, Antonella Marzano, Lorena Passeri, Rita Peccia, Antonella Piselli, Anastasia Trofimova, Renilda Zajmi. Le autrici degli scritti che accompagnano le immagini sono di origine italiana, russa e giapponese: Sara Belia, Naoko Ishii, Graziella Mallamaci, Mariapia Scarpocchi e Marina Sereda. Accanto alla mostra, che sarà visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 10 alle 18, c'è anche un percorso tematico al femminile che prevede una serie di incontri su questioni legate al mondo delle donne. Il percorso è coordinato dallo stesso Pareti e da Stefano Fasi

Si inizia proprio nel giorno dell'inaugurazione 28 Febbraio (ore 17.30, Sala Apollo di Palazzo della Penna), con la presentazione del libro di Marco Pareti "La ragazza del canneto", con una riflessione sul mondo del web e le sue insidie in cui spesso cadono proprio le giovani donne.

Donna vede Donna ha già toccato alla fine del 2019 le rive del Lago Trasimeno e la cittadina di Deruta.