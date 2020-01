Pala dei Decemviri, ultimi giorni a Perugia e visita guidata gratuita

Ultimi giorni per visitare l'esposizione dell'eccezionale prestito dai Musei Vaticani della Pala dei Decemviri di Pietro Perugino all'interno della Cappella dei Priori, sua originaria collocazione.

Sabato 18 gennaio alle ore 17.00 visita guidata gratuita per scoprire il capolavoro del Perugino, solitamente diviso tra la Galleria Nazionale dell'Umbria, che conserva la splendida cimasa con il Cristo nel sepolcro e la cornice originale e i Musei Vaticani, che espongono in sala VII la parte centrale dell'opera, una Madonna col Bambino affiancata dai santi patroni della città, Lorenzo, Ercolano, Costanzo e Ludovico da Tolosa, protettore del Palazzo dei Priori.