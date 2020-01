La mostra "Ayrton Senna, alla velocità del cuore" della fotografa Ghirotti a Imola, dopo l'anteprima a Todi nel 2019

Il MAICC di Imola (Museo Multimediale Autodromo di Imola - Checco Costa) ospiterà a partire dal 29 febbraio 2020 la mostra della fotografa Paola Ghirotti #MeuAyrton – Ayrton Senna alla velocità del cuore, prodotta da unGiappone®.

La mostra prende vita dalla grande passione della fotografa romana (ma da tempo cittadina di Todi) per il Giappone e dall’ammirazione per il grande pilota brasiliano, prematuramente scomparso nel 1994 proprio sul circuito romagnolo. Affascinata dal suo carisma, Paola Ghirotti infatti nel 1990 inizia a seguire i Gran Premi di F1, in particolare quelli disputati a Suzuka ed Aida. L’ultimo GP seguito dalla fotografa è proprio quello di Aida nel 1994, due settimane prima di quel fatale 1 maggio.

Le fotografie di Paola Ghirotti saranno ospitate all’interno della Mostra "Ayrton Magico, l’anima oltre i limiti", in esposizione fino al 3 maggio 2020 al MAICC. Sarà possibile visitare la Mostra senza sovrapprezzo sul biglietto di ingresso. Un pannello bianco con al centro il ritratto di Ayrton accoglierà i visitatori come invito a lasciare una loro emozione a conclusione delle due mostre.

#MeuAyrton – Ayrton Senna alla velocità del cuore accoglie all’interno del suo naming l’hashtag #MeuAyrton, inserito su invito della madre del pilota, Dona Neyde Senna da Silva, per incoraggiare i sostenitori del figlio a condividere i loro ricordi più belli.

#MeuAyrton rimanda all’Instituto Ayrton Senna: per il grande pilota le condizioni di vita dei bambini e dei ragazzi brasiliani erano molto importanti. Poco prima di morire, espresse alla sorella Viviane il desiderio di occuparsi di loro e del loro futuro in modo concreto. Dopo il tragico incidente di Imola la sorella Viviane fondò quindi l’Istituto che, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha avviato programmi d’aiuto per milioni di giovani brasiliani e non solo.

La mostra di Paola Ghirotti #MeuAyrton – Ayrton Senna alla velocità del cuore ha già esordito in anteprima nazionale in Umbria, nel mese di agosto, in occasione del Todi Festival 2019.