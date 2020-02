"Non c'è bellezza senza mistero", una mostra a Perugia sui pittori dell'arcano

L'Associazione artistico - culturale "La Casa degli Artisti" di Perugia organizza la mostra d'arte "Non c'è bellezza senza mistero", insieme ad una serie di eventi a essa collegati, che si svolgeranno alla Rocca Paolina di Perugia. Tra le opere in mostra sono presenti opere di grandi artisti del Novecento come Attardi, Fiume, Guttuso. Saranno presenti opere di artisti appartenenti al movimento degli Arcani e "nuove luci" riguardanti il movimento stesso.

Il giorno 28 febbraio alle ore 11 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della mostra presso la Sala della Cannoniera della Rocca Paolina, alla presenza delle autorità e dei giornalisti, con aperitivo a seguire.

Il vernissage (aperto a tutti) avverrà invece sabato 29 febbraio alle ore 17, sempre presso la Sala della Cannoniera della Rocca Paolina, alla presenza delle autorità. Interverranno gli organizzatori e i curatori della mostra.