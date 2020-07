Al Valdichiana Outlet Village la mostra “Mondo Martini: la pubblicità come percorso di stile”

L’arte e la creatività delle campagne pubblicitarie Martini, che hanno contrassegnato la storia e rappresentato al meglio il costume del nostro Paese saranno oggetto di una mostra al Land of Fashion Valdichiana Village, fino al 30 agosto, dal titolo: “Mondo Martini: la pubblicità come percorso di stile”.

Vocazione internazionale, forte radicamento sul territorio, connotazione glamour, eleganza, bellezza, ma anche cultura: sono valori che accomunano Land of Fashion al grande brand Martini.

L’esposizione, ad ingresso libero, è realizzata grazie alla collaborazione tra Land of Fashion, Casa Martini e Archivio Storico Martini & Rossi ed è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, cui sarà affidato il compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività.

«Valdichiana Outlet Village racconta il territorio attraverso le sue eccellenze e le sue peculiarità, Martini racconta la pubblicità come un vero e proprio percorso di stile, che passa attraverso la storia dell’aperitivo e del Made in Italy. Un binomio vincente, che trova un punto di arrivo e di partenza in questa mostra», spiega il responsabile marketing del Village Enrico Bracciali. E Valdichiana Outlet Village, noto per la sua disposizione a perseguire il lifestyle e il buon vivere toscano in tutte le sue declinazioni, diventa ancora una volta il contenitore perfetto per ospitare un’esposizione d’indubbio appeal, pensata per tutti i target di visitatori, italiani e stranieri. «Abituati come siamo in Italia ad essere circondati da splendide opere d'arte antiche, tendiamo a trascurare e svalutare forme di espressione artistica più recenti e non nate con uno scopo artistico prioritario, ed è per questo che dopo aver sostenuto nel corso degli anni diverse iniziative culturali, oggi siamo molto felici di accogliere nei nostri Village una forma diversa di comunicazione, posta tra l’arte e la pubblicità, di cui Martini è stato ed è eccellente soggetto e rappresentante» sottolinea Luca Zaccomer, direttore marketing di Land of Fashion.

“Una ripartenza importante in un momento davvero particolare – queste le parole del Sindaco Sonnati al vernissage – una mostra da vivere in tutta sicurezza che riaccende la collaborazione tra la nostra amministrazione comunale e Valdichiana Outlet Village, a tutto beneficio dell’economia e del turismo del territorio”.

«Perché vogliamo che lo shopping al Valdichiana Outlet Village – conclude Lucchetti – sia sempre un’esperienza completa, che comprenda eventi esclusivi, concorsi, attività, partnership con il territorio e tante iniziative culturali, di arte e creatività».

«La cartellonistica pubblicitaria rappresenta una delle tappe più amate dal pubblico in visita ai musei di Casa Martini, a Pessione di Chieri (TO). Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto espositivo proposto da Land of Fashion per aprire il nostro patrimonio culturale ad un pubblico vasto, interessato allo stile e alla bellezza», spiega Marco Budano, Martini Brand Homes Manager. «Insieme all’Archivio Storico Martini & Rossi – continua - è stato possibile selezionare i 22 soggetti in mostra e narrare un percorso di comunicazione e arte attraverso alcuni degli esemplari della collezione aziendale: chi fosse incuriosito e volesse scoprire tutte le sorprese che riserva la nostra Brand Home, sarà il benvenuto a Pessione per scoprire il nostro museo e le experience Martini che proponiamo ogni giorno».

I visitatori del Village, gli appassionati del genere e gli amanti dello shopping, avranno dunque la possibilità di soffermarsi su un pezzo di storia del marchio, con illustrazioni, stili, linguaggi e ispirazioni diverse, dal modelli liberty a un linguaggio più veloce e dinamico, creato da alcuni dei più grandi nomi italiani e internazionali del cartellonismo pubblicitario, come Giorgio Muggiani (1887-1938), tra gli iniziatori di questa nuova forma d’arte pubblicitaria, Giuseppe Riccobaldi, Leonardo Cappiello, Jean Droit e Hans Schleger.