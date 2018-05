Gli studenti di Assisi dipingono Perugia: un'opera collettiva per contrastare l'odio

Gli studenti di Assisi diventano messaggeri positivi di pace e comprensione. Succede all'interno di un progetto realizzato in cooperazione con altri 7 Paesi europei. A confrontarsi, attraverso l'arte, con le tematiche del contrasto all'incitamento all'odio, in particolare nei confronti di migranti, è stato per l'Italia il Liceo Sesto Properzio di Assisi. Guidati dagli esperti di FORMA.Azione, partner per l'Italia dell'azione, le ragazze e i ragazzi delle classi 2A - Scienze Umane e 2B – Economico Sociale, hanno realizzato un'opera d'arte collettiva. Il lavoro sarà svelato alla città mercoledì 16 maggio, alle 11, in via Enrico dal Pozzo, in una cerimonia dove saranno presenti gli alunni delle due classi, gli insegnanti e l'artista-guida, il pittore Josè Araoz. L'opera sarà visitabile fino a fine mese a Perugia.

Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Giustizia – Programma REC, realizzato da un consorzio composto da 8 organizzazioni provenienti da 7 diversi paesi europei (Bulgaria, Italia, Regno Unito, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Grecia), affronta il tema dell’incitamento all’odio – in particolare quello online nei confronti dei migranti,dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Esso affronta la necessità di una risposta più efficace da parte della società civile sui discorsi di odio online, attraverso la condivisione e la diffusione di buone pratiche.

L’obiettivo principale del percorso è stato quello di rafforzare la consapevolezza della società civile sulla rilevanza dei discorsi di odio on-line e sul ruolo di contrasto ai discorsi xenofobi che ognuno può svolgere, attraverso la creazione di vere e proprie coalizioni di messaggeri positivi, appositamente formati e preparati a creare e condividere narrazioni alternative a quelle diffuse in rete e nei social. Così, attraverso l’espressione artistica e creativa in tutte le sue forme e, grazie alla partecipazione delle classi 2A - Scienze Umane e 2B – Economico Sociale del Liceo Sesto Properzio di Assisi e alle prof. Paola Pagliacci e Silvia Roscini, è stato possibile realizzare un’opera di pittura collettiva, sotto la guida del pittore e artista Josè Araoz.

Il lavoro sarà affisso a Perugia, in Via Enrico dal Pozzo (nei pressi di Porta Pesa) dal 16 al 30 maggio 2018, con lo scopo anche di abbellire un angolo di città e offrirsi come spunto di rinascita per una narrazione positiva dei luoghi e delle persone che la abitano. FORMA.Azione srl, una delle realtà più dinamiche del territorio in ambito formativo e dei progetti comunitari, quale partner di progetto responsabile della campagna di sensibilizzazione italiana, ha reso possibile questa esperienza formando i messaggeri positivi e realizzando gli strumenti creativi di contrasto all’odio.