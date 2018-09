Cronaca di un successo annunciato, il pittore Patrizio Roila fa centro a Fiume: orgoglio perugino

Cronaca di un successo annunciato: il pittore perugino Patrizio Roila “spacca” nella città di Dannunzio.Perugia Today lo aveva scritto: l’arte di Roila è di caratura internazionale e farà certamente centro nella città ex italiana di Fiume, oggi Rijeka. La comunità italiana, vivace e colta, ha accolto a braccia aperte il noto artista della Vetusta, riservandogli un’accoglienza eccezionalmente calda.

La mostra è stata inaugurata in un tripudio di elogi e apprezzamenti, condivisi dalle autorità più rappresentative a da tutti i visitatori. La stampa ha dedicato paginate all’evento, atteso e graditissimo. Il giornale “La Voce”, in una pagina di cultura, grida: “Il modernismo di Patrizio Roila in mostra a Palazzo Modello”. Dichiara Roila: “Grandi amici ri…trovati. Tra essi Ernie Gigante Descovic, direttore del "Festival Opatija", critico d' arte che ha presentato la mostra. Inoltre, è nato un rapporto di affetto e di stima col grande cantate lirico Bojan Sober.

Presente alla serata di inaugurazione la nota cantante lirica croata e direttrice della scuola di "bel canto" Olga Sober. Durante la presentazione, ha parlato anche la neo eletta presidente della Comunità Italiana di Fiume Melita Sciucca. Dice Patrizio: “Mi fa un enorme piacere essere qui e constatare di persona quanto i nostri connazionali siano orgogliosi di appartenere alla cultura Italiana e quanti sforzi facciano per animare sia la Croazia che la Slovenia, organizzando moltissime manifestazioni culturali Italiane”.

Aggiunge: “Alla Comunità Italiana di Slovenia e Croazia”, il cui neo presidente è Marin Corva, fanno capo tutte le comunità presenti in moltissime città Croate, tra cui la Comunità Italiana di Fiume, che mi accoglie. La presidente Melita Sciucca e tutti i suoi collaboratori hanno, oltre ad una grande preparazione di cultura Italiana, un dinamismo organizzativo eccezionale”. Complimenti al nostro Patrizio Roila, “frego” legato a Porta Sole, da dove… soffia la tramontana, tanto cara a Walter Binni.