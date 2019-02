Gli studenti dell’Aba non “perdono”, ma “trovano” la Trebisonda nello spazio espisitivo di via Bramante, a Monteluce

Gli studenti dell’Aba non “perdono”, ma “trovano” la Trebisonda. Insomma: anziché (come si dice) perdere la bussola, ritrovano se stessi esponendo allo spazio Trebisonda di via Bramante e mettendosi in evidenza con opere di grande originalità. Sono le opere sensoriali, ossia da vedere, ma anche da toccare, da esplorare con tutti i sensi, oltre che con gli occhi dell’anima e della mente. E non è detto che questa produzione sperimentale debba necessariamente incontrare il gusto incondizionato dei visitatori, ma di certo non li lascia indifferenti.

La mostra “Auralevisuale – incipit”, inaugurata alla presenza del direttore dell'Accademia, Emidio De Albentiis, esalta i linguaggi contemporanei, che si fondono, disegnando inconsueti itinerari di ricerca. Ovvio, dunque, il ricorso al linguaggio della multimedialità, oggi imprescindibile.

L’iniziativa vede impegnati i docenti del corso triennale di Pittura (Lucilla Ragni), di quello di Grafica d’arte (Stefano Mosena), e di Teoria e metodo dei mass media (Moreno Barboni). I giovani in mostra rispondono ai nomi di Panajotis Andreou, Flavia Antoniazzi, Arianna Barzoni, Matteo De Ambrosi, Andrea Dionigi, Chiara Dionigi, Giulia Discanno, Deborah Fanini, Letizia Guastaveglie, Katerina Lazarou, Eleni Kindyni, Lucia Penza, Magda Polytaridou, Roberto Tramontano. La mostra resterà aperta fino al 17 febbraio, dal venerdì alla domenica, con orario17.30 alle 19.30.