Grande mostra del pittore Stefano Chiacchella al ristorante L’Officina di corso Cavour... anche in nome dello storico XX Giugno cittadino. Un locale che è cresciuto in simbiosi con l’arte, declinata delle forme della pittura, della scultura, della fotografia.

L’installazione della mostra è stata accuratamente studiata dal pittore che ha selezionato opere varie e di grande interesse. Fra gli altri, personaggi famosi del mondo del jazz, di cui si avvicina la straordinaria kermesse.

Ma l’artista non si è dimenticato della sede della mostra, in zona XX Giugno, vicino al Tiro dove fu fucilato Mario Grecchi e non lontano dal monumento che ricorda il sacrificio dei patrioti perugini. È per questo che ha scelto di effigiare un momento delle celebri “stragi di Perugia” portando in scena un patriota, con un Raf Vallone giovane, e una donna con le fattezze dell’attrice Anna Magnani: prototipo di donna intrepida e volitiva. Alle spalle dei personaggi, il profilo minaccioso della Rocca Paolina, costruita “ad perusinorum reprimendam audaciam”. In alto, vola uno spartito sulle note del “Va pensiero”, dal Nabucco verdiano, quello che fu a lungo intimamente percepito come orgogliosa rivendicazione di libertà nazionale. Proiettando, nell’italico sentire, l’aspirazione degli ebrei a liberarsi della schiavitù babilonese.

Chiacchella ha arricchito l’opera di un simbolo identitario forte come il Grifo passante. Completa la rievocazione di quei tragici eventi, la scritta di uno dei Labari, conservati presso la nostra Società di Mutuo Soccorso, in via dei Priori.

Il tocco di patriottismo è compiuto con la firma dell’autore nei tre colori della bandiera nazionale. Una tela bella, complessa, ricca di significato. Beata quell’associazione o quel privato che potranno esporla, e ammirarla, negli spazi comuni o in casa propria.